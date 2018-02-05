العاهل البحرينى يقوم بزيارة خاصة لدولة الإمارات

العاهل البحرينى يقوم بزيارة خاصة لدولة الإماراتالإثنين، 05 فبراير 2018 08:23 م
العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
أبوظبى (أ ش أ)
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وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة خاصة للدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة الإماراتية كان فى استقبال ملك البحرين لدى وصوله إلى الإمارات.
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