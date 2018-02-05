العاهل البحرينى يقوم بزيارة خاصة لدولة الإمارات





أبوظبى (أ ش أ)

وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة خاصة للدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة الإماراتية كان فى استقبال ملك البحرين لدى وصوله إلى الإمارات.