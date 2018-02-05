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الإثنين، 05 فبراير 2018 09:08 ص
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الصين تعتزم استصلاح 90% من أراضيها الزراعية الملوثة بحلول 2020

الإثنين، 05 فبراير 2018 09:03 ص
الصين تعتزم استصلاح 90% من أراضيها الزراعية الملوثة بحلول 2020 الرئيس الصينى -أرشيفية


رويترز
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قال وزير البيئة الصينى لى قان جيه إن بلاده ستحاول تطهير حوالى 90% من أراضيها الزراعية الملوثة لتصبح صالحة للزراعة مرة أخرى وذلك بحلول نهاية عام 2020 كما ستحد من أعمال التنمية فى ربع المساحة الإجمالية للصين.

ووفقا لنص اجتماع عقد مطلع الأسبوع ونشرته وزارة حماية البيئة على موقعها الإلكترونى قال لى إن الصين ستجرى دراسات مفصلة عن تلوث التربة وستحدد مناطق لاختبار تقنيات علاج تلوث التربة والوقاية منه.

وأظهر مسح عام 2013 أن حوالى 3.33 مليون فدان من الأراضى الزراعية الصينية، وهى منطقة فى مساحة بلجيكا، اعتبرت ملوثة لدرجة تحول دون استخدامها فى زراعة المحاصيل على أن تصل تكاليف تطهير هذه المنطقة إلى ما يقدر بنحو تريليون يوان (159 مليار دولار).

وأعلنت الصين الحرب على التلوث عام 2014 فى محاولة للحد من الاستياء الشعبى وإصلاح الضرر فى الهواء والأنهار والتربة نتيجة للنمو الجامح المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

 

 


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