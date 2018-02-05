"السياحة": تكليف الوزارة بترجمة تقرير منظمة التعاون الاقتصادى يعكس الثقة فى أداءها





كتبت ميرفت رشاد

قالت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزيرة السياحة، إن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، دعت الوزارة بصفتها مراقب دائم فى لجنة السياحة والسفر للمرة الثالثة على التوالى، بترجمة الملخص التنفيذى لـ"تقريرها" اتجاهات وسياسات السياحة لعام 2018 التابعة للمنظمة، للمرة الثالثة على التوالى، والذى يصدر كل عامين.

وأضافت نائب وزيرة السياحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دعوة المنظمة تعكس ثقتها فى أداء وزارة السياحة وأهمية دور مصر فى زيادة نمو الحركة السياحية فى الشرق الأوسط، والتى بلغت هذا العام 5 %، حسبما أكدته منظمة السياحة العالمية.

وأشارت إلى أن تقرير المنظمة هذا العام يركز على دور قطاع السياحة فى تحقيق التنمية المستدامة، فى ظل قدرة هذا القطاع على التكييف مع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والتكنولوجية الناشئة، مع ضرورة تخطيط الدول لاستراتيجيات متكاملة مع التنسيق بين الوزارات وعمل آليات يشارك فيها القطاع الخاص لإدارة السياحة، وهو ما تنتهجه مصر حالياً للنهوض بالسياحة واستعادة الحركة السياحية.

يذكر أن مصر شاركت فى البيان الصادر من لجنة السياحة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال انعقاد المؤتمر رفيع المستوى للجنة فى عيدها المئوى أكتوبر الماضى، لمناقشة سبل دعم السياحة المستدامة، والذى تم خلاله التأكيد على أن السياحة محرك لدفع الحركة الاقتصادية وأداة للاستدامة والنمو الشامل، وتضمن البيان بنودا هامة شاركت وزارة السياحة فى إعدادها.