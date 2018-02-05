"السعودية" تدفع بـ 23 شركة عمرة جديدة لتنفيذ رؤية المملكة 2030





كتبت ميرفت رشاد

أطلق وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الدفعة الأولى من شركات ومؤسسات العمرة بالصورة الجديدة ضمن دعم صناعة العمرة فى ظل رؤية المملكة 2030.

وقال" وزير الحج " عبر موقع الوزارة، إنه تم الدفع بـ 23 شركة عمرة جديدة لدعم الناتج المحلى وخلق أكثر من 400 وظيفة للسعوديين، مشيرا إلى أن قطاع الحج والعمرة يساهم فى الاقتصاد الوطنى فى ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطنى 2020 ، منوهاً بسعى الوزارة بكل قطاعاتها وإدارتها للرقى إلى مستوى هذا المفهوم وتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة ، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين فى تأدية مناسك الحج والعمرة .

واستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة المكلف الدكتور عبدالعزيز وزان، خارطة طريق الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فى صناعة قطاع العمرة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعم الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة فى القطاع، مع زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودى وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص .

كما ثمنت شركات ومؤسسات العمرة الجديدة المؤهلة ، توجه وزارة الحج والعمرة إلى تطوير منظومة هذه الشركات والمؤسسات، التى يعول عليها استقطاب الكفاءات المميزة لخدمة ضيوف الرحمن وتسخير الطاقات والإمكانات لخدمة هذا القطاع، بما يرقى لتطلعات وتوجهات القيادة الحكيمة فى توظيف الطاقات البشرية والإدارية والبرامج المتطورة التى تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع الهام على المستوى الداخلى والخارجى .