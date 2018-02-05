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السجن 125 عاما لطبيب رياضى أمريكى بسبب اعتداءات جنسية

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:46 م
السجن 125 عاما لطبيب رياضى أمريكى بسبب اعتداءات جنسية محكمة أمريكية - أرشيفية


(رويترز)
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أصدرت محكمة بولاية ميشيجان الأمريكية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن ما بين 40 و125 عاما إضافية على لارى نصار الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكى لتحرشه بلاعبات جمباز وذلك بعد أن صدر بحقه بالفعل حكم مدته 175 عاما.

وأدت القضية ضد نصار إلى فتح عدة تحقيقات فى السبب وراء تقاعس اللجنة الأولمبية الأمريكية وجامعة ولاية ميشيجان، حيث كان يعمل نصار، عن التحقيق فى شكاوى بشأنه تعود لسنوات. واستقال مسؤولون بارزون من اللجنة وولاية ميشيجان فى الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد حدة الغضب من الفضيحة.

ويقضى نصار أيضا حكما بالسجن لإدانته باتهامات بشأن مواد إباحية متعلقة بالأطفال، وأقر بالذنب فى مجموعتين من الاتهامات بالتحرش فى مقاطعتى إينجام وإيتون وتعين إصدار الأحكام ضده فى كل قضية.

وانفجر عدد من الضحايا فى البكاء فيما كانت القاضية جانيس كانينجهام بمحكمة دائرة مقاطعة إيتون تتلو الحكم ضد نصار. وعلت وجه راتشيل دينهولاندر، أول امرأة تتحدث علنا عن مزاعم التحرش، ابتسامة واسعة وهى تضغط على يد زوجها.

وبعد اقتياد نصار للخارج وهو مقيد بالأصفاد تجمع عدد من الضحايا وعانقوا دينهولاندر ووجهوا الشكر لها. وفى بيانها الذى أعلنت فيه مزاعم التحرش تساءلت دينهولاندر مرارا "كم تساوى فتاة صغيرة؟".

 


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