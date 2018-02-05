السجن المشدد 5 سنوات لسيدتين زورتا توكيلا لبيع أرض بملايين الجنيهات بدمياط

عاقبت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة سيدتان بالسجن خمس سنوات لكل منهما لقيام الأولى بتزوير عقد بيع أرض فى مدينة رأس البر مسجلة باسم أحد اللواءات السابقين والثانية تزوير عقد قطعة بيع أرض أخرى فى مدينة دمياط الجديدة.

صدر الحكمان من هيئة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف يوسف ومصطفى عبد الحفيظ ابو العلا عبد الحفيظ وبحضور بلال أحمد المغربى وكيل النيابة بأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدى الجميل.

كان المقدم محمد أنيس السعدنى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث رأس البر قد تمكنا من ضبط سيدة تدعي حافظة الشحات .أ من الإسكندرية لقيامها بتزوير عقد بيع قطعة أرض ملك لواء سابق بمدينة رأس البر فى شهر أغسطس 2015 تتعدى قيمتها ملايين الجنيهات، حيث أمرت النيابة بحبسها وأحالها المحامى العام لنيابات دمياط إلى محكمة الجنايات فى الجناية رقم 333 لسنة 2016 جنايات رأس البر.

كما عاقبت سيدة تدعى أمينة محمد .س بالسجن خمس سنوات لقيامها بتزوير عقد بيع قطعة أرض بدمياط الجديدة ملك إبراهيم رمضان، حيث تم حبسها 4 أيام وأحالها المحامى العام لنيابات دمياط لمحكمة الجنيات في الجناية رقم 1370 لسنة 2017، حيث أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتها بالسجن خمس سنوات.