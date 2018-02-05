video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لسيدتين زورتا توكيلا لبيع أرض بملايين الجنيهات بدمياط

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:05 ص
السجن المشدد 5 سنوات لسيدتين زورتا توكيلا لبيع أرض بملايين الجنيهات بدمياط المستشار ممدوح عبد الدايم رئيس محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة


دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة سيدتان بالسجن خمس سنوات لكل منهما لقيام الأولى بتزوير عقد بيع أرض فى مدينة رأس البر مسجلة باسم أحد اللواءات السابقين والثانية تزوير عقد قطعة بيع أرض أخرى فى مدينة دمياط الجديدة.

صدر الحكمان من هيئة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف يوسف ومصطفى عبد الحفيظ ابو العلا عبد الحفيظ وبحضور بلال أحمد المغربى وكيل النيابة بأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدى الجميل.

كان المقدم محمد أنيس السعدنى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث رأس البر قد تمكنا من ضبط سيدة تدعي حافظة الشحات .أ من الإسكندرية لقيامها بتزوير عقد بيع قطعة أرض ملك لواء سابق بمدينة رأس البر فى شهر أغسطس 2015 تتعدى قيمتها ملايين الجنيهات، حيث أمرت النيابة بحبسها وأحالها المحامى العام لنيابات دمياط إلى محكمة الجنايات فى الجناية رقم 333 لسنة 2016 جنايات رأس البر.

كما عاقبت سيدة تدعى أمينة محمد .س بالسجن خمس سنوات لقيامها بتزوير عقد بيع قطعة أرض بدمياط الجديدة ملك إبراهيم رمضان، حيث تم حبسها 4 أيام وأحالها المحامى العام لنيابات دمياط لمحكمة الجنيات في الجناية رقم 1370 لسنة 2017، حيث أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتها بالسجن خمس سنوات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 10 من العاملين بمستشفى ميت أبو غالب فى دمياط للتحقيق

اخبار دمياط

دمياط

اخبار الحوادث

حوادث دمياط

اخبار المحافظات



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة