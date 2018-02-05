"الرقابة الصناعية" تنشئ وحدة استعلامات مركزية لاستقبال شكاوى المستثمرين





كتب: اسلام سعيد

قال الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، فى بيان اليوم، إن المصلحة بدأت فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للشركات الصناعية المتعاملة مع المصلحة، حيث تم مع بداية هذا العام إنشاء وحدة استعلامات مركزية بالمقر الرئيسى للمصلحة بالقاهرة تضم فريق عمل مدرب على استقبال طلبات واستفسارات المتعاملين مع المصلحة سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين.

وتسعى مصلحة الرقابة الصناعية إلى تطوير الخدمات التى تقدمها للمجتمع الصناعى والتخطيط لإجراء ميكنة إليكترونية لكافة خدماتها خلال العام الحالى، وذلك فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بما يحقق خطة واستراتيجية التنمية الصناعية التى أطلقتها الوزارة حتى عام 2020.

ولفت إلى أن هذه الوحدة تختص بالتحقق من الطلبات الواردة لمختلف الإدارات والأقسام الفنية وتقدير رسوم بعض الخدمات وكذا مقابلة العملاء لاستقبال أى استفسار منهم من شأنه إزالة أى لبس لديه فيما يخص الطلب المقدم منه وفى حالة ما إذا تطلب الأمر تقوم الوحدة باستدعاء أحد المختصين لمناقشة العميل فيما يخص الخدمة المطلوبة وقد خصصت المصلحة خط تليفون خاص بوحدة الاستعلامات المركزية لإخطار العملاء فور الانتهاء من دراسة تلك الطلبات.

وأشار إلى أن المصلحة تتابع مراكز الخدمة والصيانة بشكل دورى وتفحص الأجهزة والسلع للتسهيل على مفتشى المصلحة فى التحقق من شكوى المواطنين منها والتأكد من مدى صحتها، حيث يتم التواصل مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والجهات ذات العلاقة للوقوف على حقيقة الشكاوى وذلك لضمان استفادة المواطن من خدمة ما بعد البيع .

وفى إطار متابعة المصلحة لمستوى أداء خدمات ما بعد البيع للقطاعات المختلفة لفت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى حصول القطاع الهندسى لأعلى نسبة شكاوى، حيث بلغ عدد الشكاوى ١١٠٠ من إجمالى الشكاوى الواردة نظراً لطبيعة المنتجات والسلع الهندسية واعتبارها سلعا معمرة ومعدلات استعمالها أعلى معدلات مقارنة بالسلع فى القطاعات الاخرى.

وأكد المناسترلى أن المصلحة كثفت من جهودها خلال عام 2017 لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين سواء المستثمرين او المستهلكين، لافتاً إلى أن المصلحة تلقت 1700 استفسار يخص الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول عليها كما تلقت1600 شكوى تم حل أكثر من 80% منها والباقى لازال تحت الدراسة وجارى المتابعة مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلك الأجهزة.