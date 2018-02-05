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الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش على الحوثيين فى جبهة الساحل الغربى

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:32 م
الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش على الحوثيين فى جبهة الساحل الغربى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى


عدن (أ ش أ)
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أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم الاثنين بالانتصارات التى حققها الجيش الوطنى والمقاومة اليمنية فى جبهة الساحل الغربى، وأثمرت عن تحرير مديرية حيس ثانى مديريات محافظة الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية، مؤكداً أهمية هذه الانتصارات فى تحرير الساحل الغربى وصولاً الى ميناء الحديدة من سيطرة الميليشيات التى باتت تستخدمه لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف حركة الملاحة الدولية فى البحر الأحمر.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن ذلك جاء خلال اتصال تليفونى أجراه الرئيس اليمنى بقائد مقاومة تهامة عبدالرحمن الحجرى ، والقائد الميدانى لجبهة الساحل الغربى عبدالرحمن المحرمى أبو زرعة ، للإطلاع على سير العمليات العسكرية فى الساحل الغربى.

وشدد الرئيس هادى على ضرورة استمرار العمليات العسكرية فى الساحل الغربى فى مختلف الجبهات حتى تحرير كامل التراب اليمنى من هذه المليشيا الإرهابية ، داعياً كافة أبناء تهامة الى مواجهة هذه الميليشيا والمساهمة فى تحرير محافظة الحديدة ومينائها.

وأشاد بالجهود الكبيرة التى تقدمها المملكة العربية السعودية وباقى دول التحالف العربى الداعم للشرعية من خلال وقوفهم الى جانب أبناء الشعب اليمنى فى مواجهة المليشيا الانقلابية التى تحاول جر المنطقة الى أتون صراعات مذهبية وعرقية خدمة لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار. 


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