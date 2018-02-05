الرئيس السودانى يوجه باستئناف تجارة الحدود مع دول الجوار





الخرطوم (أ ش أ)

وجه الرئيس السودانى، عمر البشير، باستئناف تجارة الحدود مع كل دول الجوار، بما يمكن من سد جميع نوافذ التهريب للسلع والمنتجات المحلية عبر الحدود.

وأصدر البشير، خلال ترؤسه اليوم الاثنين، بالقصر الجمهورى بالخرطوم اجتماع لجنة ضبط سعر الصرف، حزمة من التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف ومحاربة عمليات تهريب الذهب والمنتجات الأخرى.

وأشار وزير التجارة السودانى حاتم السر، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إلى عقد ملتقى يضم ولاة الولايات خلال الشهر الجارى لبحث كيفية تنظيم تجارة الحدود مع دول الجوار، منوها بأن الاجتماع وجه كذلك بضرورة محاربة احتكار السلع بالأسواق وفتح نوافذ للبيع المباشر للجمهور مع التوسع فى أسواق البيع المخفض للمواطنين.

من جانبه، قال وزير المعادن السودانى، هاشم على سالم، إن الاجتماع وجه بإحكام الرقابة على أسواق الذهب من خلال زيادة أفراد شرطة المعادن وتزويدهم بكل معينات العمل لمنع وضبط كل محاولات تهريب الذهب ، مشيرا إلى التحسن فى نسبة كميات الذهب المشتراة عبر بنك السودان المركزى والتى وصلت إلى 60%.

وبدوره، كشف وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، عبدالرحمن ضرار، أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات فى قانون الجمارك تخول بمصادرة كل السلع المهربة والوسائل التى تتم بها عمليات التهريب.