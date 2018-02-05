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الرئيس السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره الصينى

الإثنين، 05 فبراير 2018 09:41 م
الرئيس السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره الصينى الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
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 تسلم الرئيس السودانى عمر البشير، رسالة خطية من نظيره الصينى شى جين بينج، تضمنت موافقة الأخير على الدعوة المقدمة له لزيارة السودان خلال العام الجارى.

جاء ذلك خلال استقبال البشير، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهورى، السفير الصينى فى الخرطوم لى ليان جه، بحضور وزير الدولة بالخارجية السودانية حامد ممتاز.

وقال ممتاز - فى تصريح صحفى - إن الرسالة أكدت الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيرا إلى توجيه الرئيس البشير بالعمل على تعزيز أطر التعاون السياسى والاقتصادى والارتقاء بها بما يلبى طموحات قيادتى وشعبى البلدين.

من جانبه، أكد السفير الصينى حرص بلاده على تطوير التعاون بين الخرطوم وبكين من خلال مشروعات الشراكة الاستراتيجية بينهما.. وقال" سنعمل على تنفيذ كل توجيهات القيادة فى البلدين لدفع العلاقات وتوسيع وبذل مزيد من الجهود للدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب".


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