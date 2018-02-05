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الإثنين، 05 فبراير 2018 06:21 م
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الدولار يستقر بعد صعوده بدعم تقرير الوظائف الأمريكية

الإثنين، 05 فبراير 2018 01:21 م
الدولار يستقر بعد صعوده بدعم تقرير الوظائف الأمريكية دولار - أرشيفية


رويترز
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استقر الدولار اليوم الاثنين بعد انتعاشه نهاية الأسبوع الماضى، حين أشار تقرير الوظائف الأمريكية القوى إلى أن ضعف العملة ربما تجاوز المدى بسرعة شديدة.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة نمو الأجور بأسرع وتيرة فى أكثر من ثمانى سنوات، مما أدى إلى تعافى الدولار الذى بلغ أدنى مستوياته فى ثلاثة أعوام بعد موجة بيع استمرت شهورا.

 

واستقر مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، دون تغير يذكر عند 89.175 بعدما صعد 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

 

وسجل الدولار 1.2445 دولار لليورو. وكانت العملة الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها فى ثلاث سنوات عند 1.2538 دولار لليورو الأسبوع الماضى.

 

وظل الدولار فوق مستوى 110 ينات بعد وصوله إلى 110.485 ين يوم الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوياته فى أربعة أشهر البالغ 108.280 ين الذى سجله فى 26 يناير. وتراجع الدولار فى وقت لاحق مع انخفاض الأسهم الأمريكية.

 

وجرى تداول الدولار الأسترالى عند 0.7929 دولار أمريكى بعدما بلغ 0.7891 دولار أمريكى مسجلا أدنى مستوى له فى ثلاثة أسابيع عقب هبوطه 1.5 بالمئة يوم الجمعة. وكان الدولار الأسترالى ارتفع إلى 0.8136 دولار أمريكى فى أواخر يناير  مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من عامين.

 

وقبع الجنيه الاسترلينى قرب أدنى مستوى فى أسبوع مع تأثر العملة البريطانية بأنباء سلبية عن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى، لكن اجتماعا يعقده البنك المركزى فى وقت لاحق هذا الاسبوع حال دون قيام المستثمرين بزيادة مراكز المراهنة على انخفاض العملة.

 

وقال مصدر فى مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماى، إن بريطانيا تستبعد أى شكل من أشكال الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبى بعد الانفصال.

 

واستقر الاسترلينى عند 1.4126 دولار، ليتجاوز قليلا أدنى مستوياته خلال التعاملات البالغ 1.4083 دولار وهو أقل سعر له منذ 30 يناير.

 

 


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