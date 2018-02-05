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الحكومة الكينية تسمح بإعادة بث عدد من القنوات التلفزيونية المغلقة

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:37 م
الحكومة الكينية تسمح بإعادة بث عدد من القنوات التلفزيونية المغلقة الرئيس الكينى أوهورو كينياتا


نيروبى (أ ش أ)
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سمحت الحكومة الكينية اليوم الإثنين، بإعادة بث قناتين رئيسيتين على التلفزيون من بين أربع قنوات أغلقتها منذ 7 أيام بسبب عرضهم حفل تنصيب وهمى لزعيم المعارضة رايلا أودينجا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن هناك قنوات لم يتم السماح لها بإعادة البث حتى الآن ، مضيفة أن الشرطة الكينية استعملت اليوم الاثنين قنابل الغاز المسيلة للدموع ضد حوالى 100 من المحتجين كانوا يتظاهرون ضد ما أسموه "الانتهاك الصارخ للدستور".

ويأتى ذلك على خلفية التوترات التى تشهدها كينيا منذ الانتخابات الرئاسية فى شهر أغسطس الماضى ، حيث طعن زعيم المعارضة رايلا أودينجا فى نتائج الجولة الأولى من الإنتخابات والتى أسفرت عن فوز كينياتا.

ووافقت المحكمة العليا على قبول طعن أودينجا والذى استند فيه إلى حدوث اختراق لأجهزة الكومبيوتر التابعة للجنة الانتخابات وأمرت المحكمة العليا بالغاء الجولة الأولى واجراء جولة أخرى فى أكتوبر الماضى، أسفرت، آنذاك ، عن فوز كينياتا بعد مقاطعة أودينجا لها استنادا الى عدم اجراء اصلاحات فى نظام الانتخابات "على حد زعمه".

وبعد ذلك ، قام أودينجا الشهر الماضى بتأدية اليمين الرئاسى رمزياً بحضور الآلاف من المؤيدين ، متحدياً بذلك سلطة الرئيس أوهورو كينياتا. 


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