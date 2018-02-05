الحكومة الأردنية توافق على مشروع خط أنابيب تصدير النفط مع العراق

الحكومة الأردنية توافق على مشروع خط أنابيب تصدير النفط مع العراقالإثنين، 05 فبراير 2018 11:01 م
النفط فى العراق- أرشيفية
أ ش أ
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قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي، الموافقة على اتفاقية إطار يُعتزم توقيعها بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والنفط العراقية، حول مشروع خط أنابيب التصدير بين العراق والأردن.
ويهدف المشروع إلى مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى ميناء العقبة، وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.
ويعد مشروع مد أنبوب النفط بين البلدين من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين؛ حيث يوفر منفذا تصديريا جديدا للنفط العراقي كما يعمل على تعزيز استراتيجية الطاقة في الأردن.
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