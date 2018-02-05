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الإثنين، 05 فبراير 2018 08:58 م
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الجيش الوطنى اليمنى يدمر ألغاما بحرية للحوثيين قبالة سواحل ميدى

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:32 م
الجيش الوطنى اليمنى يدمر ألغاما بحرية للحوثيين قبالة سواحل ميدى قوات الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
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دمرت قوات التشكيل البحرى فى الجيش اليمنى، بالتعاون مع الفرق الهندسية لقوات التحالف العربى، اليوم الاثنين، ألغاما بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية فى المياه الدولية المحاذية لسواحل ميدى التابعة لمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكرى - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الألغام البحرية جرفتها الأمواج إلى القرب من سواحل ميدى غربى محافظة حجة وقامت القوات بتدميرها على الفور ، معتبرا أن زراعة تلك الألغام من قبل الحوثيين يعد رسالة تهديد للمجتمع الدولى بهدف الضغط لوقف تقدم الجيش الوطنى والتحالف العربى.

وكانت قوات التشكيل البحرى قد تمكنت ، الأسبوع الماضى ، من إحباط محاولة زراعة ألغام بحرية من قبل خبراء ألغام تابعين لميليشيات الحوثى وقتلهم وتدمير زوارق لهم على سواحل ميدى.

وهددت قيادات حوثية ، أكثر من مرة ، بقطع الملاحة الدولية فى البحر الأحمر ، ونفذت عدة محاولات من خلال زوارق مفخخة وألغام بحرية. 


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