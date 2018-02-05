video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الجنايات" تفض اليوم أحراز المتهمين بالتربح فى قضية "مواسير المياه"

الإثنين، 05 فبراير 2018 04:00 ص
"الجنايات" تفض اليوم أحراز المتهمين بالتربح فى قضية "مواسير المياه" محكمة جنايات _ أرشيفية


كتب عبدالله محمود- عامر مصطفى
إضافة تعليق

تفض محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار صلاح محجوب، أحراز 4 متهمين بالفساد والتربح والإضرار بالمال العام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مواسير المياه بالقاهرة الجديدة".

 وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016 المقيدة برقم 54 لسنة 2016، كلا من محمود ع، أستاذ بجامعة عين شمس، والسيد ا، رئيس مجلس إدارة شركة، وأحمد ع رئيس مجلس إدارة شركة، وسعد ح، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

 وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث الأموال العامة تتحرى عن صائغ سقط بـ3 سبائك ذهبية مهربة فى الجمالية

خطة البرلمان: التصالح فى العدوان على المال العام لا يتعارض مع مكافحة الفساد

اخبار الحوادث

اخبار مصر

جنايات القاهرة

الرقابة الادارية

التربح

المال العام



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة