الجمارك توقع عقد توريد الاحتياجات المستقبلية من أجهزة الفحص بالأشعة





كتب أحمد يعقوب

وقع الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور محمود زكى الشريف العضو المنتدب لشركة فالكون للأنظمة الأمنية بالإنابة عن شريف خالد الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات فالكون للأنظمة الأمنية عقد توريد المرحلة الأولى من الإحتياجات المستقبلية من أجهزة الفحص بالأشعة ،وذلك بمكتب رئيس مصلحة الجمارك.

وطبقا لمنظومة الإحتياجات المستقبلية لمصلحة الجمارك فسيتم تركيب عدد 100 جهاز فى المرحلة الأولى وعدد 66 جهاز فى المرحلة الثانية والتى من المقرر أن تغطى معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

ويتم حاليا التشغيل التجريبى والفعلى لعدد 87 جهاز فحص بالآشعة بالمطارات والموانئ لحين الاستلام النهائى المتوقع فى النصف الأول من عام 2018 .

وتم التوقيع بحضور عبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك و مدحت حسنين رئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية وثناء الزهيرى رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية وعدد من قيادات المصلحة.