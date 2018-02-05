video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعة العربية والوطنية للانتخابات يوقعان مذكرة تفاهم لمتابعة الانتخابات

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:13 م
الجامعة العربية والوطنية للانتخابات يوقعان مذكرة تفاهم لمتابعة الانتخابات السفيرة هيفاء أبو غزالة والمستشار لاشين إبراهيم


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

وقعت الأمانة العامة للجامعة العربية والهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين مذكرة تفاهم حول حقوق وواجبات متابعى بعثة الجامعة.

وقام بتوقيع الاتفاقية عن الجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيسة بعثة متابعة الانتخابات المصرية والمستشار لاشين إبراهيم – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور مستشار أول هادية صبرى مدير إدارة الانتخابات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق لها .

وتشارك جامعة الدول العربية ببعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها خلال شهر مارس 2018، وذلك فى إطار الحرص الكبير الذى توليه لمواكبة هذا الاستحقاق الانتخابى الهام الذى يأتى كخطوة هامة فى تعزيز مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد فى جمهورية مصر العربية، علماً بان الجامعة سبق وان شاركت فى متابعة كل الاستحقاقات الانتخابية لخارطة الطريق التى جرت على مدار عامى 2014 و2015.

تهدف البعثة خلال مهمتها إلى تقديم تقييم موضوعى محايد وشامل حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعمليتى الاقتراع والعد والفرز وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية، وأن يأتي هذا التقييم لقياس مدى توافق الإجراءات مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والمعايير الدولية المتعارف عليها، وفي هذا الإطار، ستقوم البعثة بإصدار تقرير شامل يتضمن جميع ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها لتحسين وتطوير العمليات الانتخابية المستقبلية.

وأعربت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة عن خالص تمنياتها بالنجاح والتوفيق للهيئة الوطنية للانتخابات ولكل الجهات المصرية الأخرى المعنية بتنظيم هذا الحدث الانتخابى الهام، وأن تجرى هذه الانتخابات فى جو يسوده الأمن والاستقرار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن" تشارك فى اجتماع بالجامعة العربية للتصدى لظاهرة عمالة الأطفال

أمين مساعد الجامعة العربية:التواصل مع مجموعات دولية لتبنى خيار التسوية السلمية

حال الدنيا.. الجامعة العربية والقصف الجوى لأراضى المنطقة فى كاريكاتير اليوم السابع

الجامعة العربية تجدد رفضها لأية محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب

اجتماع بالجامعة العربية من أجل الإعداد للملف الاقتصادى للقمة العربية

الجامعة العربية

الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

متابعة الانتخابات

انتخابات

مصر



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة