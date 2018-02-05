الجامعة العربية والوطنية للانتخابات يوقعان مذكرة تفاهم لمتابعة الانتخابات





كتب مصطفى عنبر

وقعت الأمانة العامة للجامعة العربية والهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين مذكرة تفاهم حول حقوق وواجبات متابعى بعثة الجامعة.

وقام بتوقيع الاتفاقية عن الجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيسة بعثة متابعة الانتخابات المصرية والمستشار لاشين إبراهيم – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور مستشار أول هادية صبرى مدير إدارة الانتخابات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق لها .

وتشارك جامعة الدول العربية ببعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها خلال شهر مارس 2018، وذلك فى إطار الحرص الكبير الذى توليه لمواكبة هذا الاستحقاق الانتخابى الهام الذى يأتى كخطوة هامة فى تعزيز مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد فى جمهورية مصر العربية، علماً بان الجامعة سبق وان شاركت فى متابعة كل الاستحقاقات الانتخابية لخارطة الطريق التى جرت على مدار عامى 2014 و2015.

تهدف البعثة خلال مهمتها إلى تقديم تقييم موضوعى محايد وشامل حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعمليتى الاقتراع والعد والفرز وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية، وأن يأتي هذا التقييم لقياس مدى توافق الإجراءات مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والمعايير الدولية المتعارف عليها، وفي هذا الإطار، ستقوم البعثة بإصدار تقرير شامل يتضمن جميع ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها لتحسين وتطوير العمليات الانتخابية المستقبلية.

وأعربت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة عن خالص تمنياتها بالنجاح والتوفيق للهيئة الوطنية للانتخابات ولكل الجهات المصرية الأخرى المعنية بتنظيم هذا الحدث الانتخابى الهام، وأن تجرى هذه الانتخابات فى جو يسوده الأمن والاستقرار.