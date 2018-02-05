التعليم العالى: تعيين خالد الدرندلى عميدًا لـ"حاسبات ومعلومات" الزقازيق

التعليم العالى: تعيين خالد الدرندلى عميدًا لـ"حاسبات ومعلومات" الزقازيقالإثنين، 05 فبراير 2018 09:53 م
د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب - وائل ربيعى
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أعلن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صدور قرارين جمهوريين بتعيين د. خالد على الدرندلى محمد عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.
كما قرر تجديد تعيين د. محمد محمد محمود بركة عميدا لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق.
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