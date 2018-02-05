التعليم: إيقاف الدراسة بمدرسة الشويفات 3 أيام للكشف عن "الالتهاب السحائى"الإثنين، 05 فبراير 2018 10:21 م
وزير التعليم
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ قرارًا بإيقاف الدراسة بمدرسة"الشويفات" لمدة ثلاثة أيام لتتيح لوزارة الصحة التحرك للتأكد من وجود وباء الالتهاب السحائى من عدمه.
وأضاف "شوقى" فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أنه لن يتم احتساب غياب التلاميذ، خلال الثلاثة أيام التى سيتم إيقاف الدراسة خلالها فى المدرسة.
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