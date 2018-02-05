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"التضامن" تتدخل لإنقاذ طفلين يعيشان في الشارع 15 عاما بقرية في كفر الشيخ

الإثنين، 05 فبراير 2018 11:03 م
"التضامن" تتدخل لإنقاذ طفلين يعيشان في الشارع 15 عاما بقرية في كفر الشيخ التضامن تنفذ طفلين يعيشان في الشارع بكفر الشيخ


كتب مدحت وهبة
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فى استجابة سريعة من وزارة التضامن الاجتماعى لما تم تداوله فى أحد المواقع الإلكترونية حول مأساة طفلين يعيشان فى الشارع منذ 10 أعوام بقرية شمشير مركز فوه بكفر الشيخ معتمدين على مساعدات الأهالي، تم توجيه فريق التدخل السريع بالوزارة والانتقال الفورى ومقابلة الأطفال.

 

وقابل الفريق كريم سعيد عبد السلام 11 سنة وشقيقته سعاد 13 سنة وتبين من خلال البحث أن الأب يعانى من مرض نفسي ولم يستطع الفريق التحدث إليه، أما الأم فتتسول بالقرى المجاورة، وبسؤال أعمام الطفلين أفادوا بقدرتهم على رعاية الأطفال مؤكدين أنهم أبناؤهم وأشاروا إلى أنهم سبق وقاموا بمحاولات لرعايتهما ولكن والدتهما كانت دائما تحرضهما على ترك منازل الأعمام بغرض استخدامهما فى التسول.

 

وأكد فريق التدخل السريع أن الطفلين ينامان أمام المنزل منذ أكثر من عشر سنوات بتحريض من الأم لاستخدامهما فى التسول ولكسب تعاطف أهل القرية، حيث تحدث الفريق مع الأطفال لإلحاقهما بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحمايتهما من الخطر والتشرد إلا أنهما رفضا بشدة إلحاقهما بالمؤسسة .

 

وإزاء فشل المحاولات وتقديرًا لحالة الطفلين وحماية للأسرة تم اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية نحو إدراج الأسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة وإقرار مساعدة مالية شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بكفر الشيخ، وكذلك اتخاذ اللازم نحو عرض مشكلة الأطفال والأسرة على لجنة الحماية الفرعية بالمركز المحلى للمدينة لاتخاذ ما يلزم نحو توفير مسكن مناسب للأسرة ورفع الأمر للجنة العامة برئاسة محافظ كفر الشيخ بصفته رئيسًا للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة وذلك طلبًا لاتخاذ حلول سريعة ومناسبة تحافظ على المصلحة الفضلى للطفلين ولأسرتهما .

 


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