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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:05 ص
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التحرى عن ضحايا 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة المدابغ بمصر القديمة

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:00 ص
التحرى عن ضحايا 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة المدابغ بمصر القديمة المدابغ


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، رجال مباحث مصر القديمة، بسرعة التحرى عن نشاط 3 عاطلين كونوا عصابة تخصصت فى سرقة جلود المدابغ فى منطقة مصر القديمة. 

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما فى بسرقة 600 قطعة جلد بقرى من داخل مدبغة جلود بمصر القديمة. 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "مصطفى ن م" 43 سنة، صاحب مدبغة جلود، باكتشافه كسر قفل باب المدبغة الخاصة به، وسرقة 600 قطعة جلد بقرى، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1109 جنح القسم لسنة 2018.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد ن ف" 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتى "سرقة"، و"مصطفى ع م" 26 سنة، عاطل، ومطلوب حبسه سنتين فى قضية "تبديد"، و"محمد م م" 26 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم مقص حديدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام المقص الحديدى المضبوط بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" والسابق اتهامه فى قضية "آداب عامة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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