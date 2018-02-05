البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين





كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.90%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.73%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76%.