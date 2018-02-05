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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:06 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.90%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.73%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76%.
 
 

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