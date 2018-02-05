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"البنتاجون": لا ننوى سحب أى جندى أمريكى من العراق على المدى القريب

الإثنين، 05 فبراير 2018 10:00 م
"البنتاجون": لا ننوى سحب أى جندى أمريكى من العراق على المدى القريب التحالف الدولى


واشنطن (أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لشئون الشرق الأوسط إيريك باهون، اليوم الاثنين، أن واشنطن لا تنوى سحب أى جندى أمريكى من العراق على المدى القريب.

وقال باهون - فى تصريحات لقناة "الحرة الأمريكية" - إن البنتاجون متفق مع حكومة بغداد على تحويل مهام القوات الأمريكية المنتشرة على أرض العراق إلى عمليات تركز على تدريب وحدات الجيش العراقى ورفع قدراتها على محاربة الإرهاب.

وأشار المتحدث الأمريكى إلى أن واشنطن قد تباشر بسحب العتاد الثقيل مثل المدفعية طويلة المدى من طراز "هاوتزر"، موضحا أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة فى العراق بموافقة حكومة بغداد الآن هو 5200 جندى، بالإضافة إلى ألفى جندى أمريكى منتشرين فى سوريا. 


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