البدء فى أعمال مجسات لإنشاء 1172 فيلا بالمنصورة الجديدة

البدء فى أعمال مجسات لإنشاء 1172 فيلا بالمنصورة الجديدةالإثنين، 05 فبراير 2018 03:00 ص
المهندس محمد رجب رئيس مدينة دمياط الجديدة
دمياط عبده عبد البارى
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قال المهندس محمد رجب رئيس مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم البدء فى أعمال المجسات الخاصة بإنشاء 1172فيلا بمدينة المنصورة الجديدة.
وأكد رجب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العمل بمشروع سكن مصر يسير وفق البرنامج الزمنى لبناء 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدات سكنية .مضيفا أنه جارى إنهاء إجراءات إنشاء 58 عمارة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى بإجمالى1392 وحدة سكنية.
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