البدء فى أعمال مجسات لإنشاء 1172 فيلا بالمنصورة الجديدة





دمياط عبده عبد البارى

قال المهندس محمد رجب رئيس مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم البدء فى أعمال المجسات الخاصة بإنشاء 1172فيلا بمدينة المنصورة الجديدة.



وأكد رجب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العمل بمشروع سكن مصر يسير وفق البرنامج الزمنى لبناء 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدات سكنية .مضيفا أنه جارى إنهاء إجراءات إنشاء 58 عمارة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى بإجمالى1392 وحدة سكنية.