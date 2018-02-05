الاستئناف يقضى بالإفراج عن وريث سامسونج فى كوريا الجنوبية

الاستئناف يقضى بالإفراج عن وريث سامسونج فى كوريا الجنوبيةالإثنين، 05 فبراير 2018 08:49 ص
سامسونج
(أ ف ب)
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أكدت محكمة استئناف كورية جنوبية، اليوم الاثنين، إدانة وريث مجموعة سامسونج العملاقة لى جاى-يونج الذى يحاكم بتهمة الفساد، لكنها خفضت الحكم الى السجن مع وقف التنفيذ وامرت بالافراج عنه فورا.
وكان حكم على نائب رئيس "سامسونج الكترونيكس" ونجل رئيس مجموعة سامسونج لى جاى-يونج فى أغسطس الماضى بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالفساد واستغلال ممتلكات إجتماعية.
كما أدين بالادلاء بشهادة زور فى اطار الفضيحة التى ادت إلى اقالة الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون-هى.
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