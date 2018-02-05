الإسكندرية تسجل 355 فدانا باسم المحافظة بـ15 مليار جنيه بعد نزاع عليها

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المحافظة تضع حاليا مخططا عمرانيا لها تجاريا وسكنيا، موضحا أنه يتم حاليا دراسة اقترح التطوير العمرانى لها، حيث تتولى الدولة الاستثمار بها من خلال وزارة الإسكان، و القوات المسلحة، بحضور الأجهزة الرقابية ، تحت عنوان مشروع " أليكس جيت"، وجارى دراسة أسلوب طرح المشروع من وزارة الاستثمار.

وأوضح أن المساحة الكلية للمنطقة كانت 528 فدانا، تم تخصيص 170 فدانا والمتبقى 355 فدانا، تم تسجيلهم فى الشهر العقارى لصالح محافظة الإسكندرية، فيما أشار إلى أنه يتم حاليا دراسة طرح مشروع كازينو السرايا كمناقصة عالمية، وأرض كوتة، و تتجه المقترحات إلى تحويلهما لفنادق سياحية، نظرا للموقع المتميز على كورنيش الإسكندرية.

وحول ملف الأراضى المستردة قال المحافظ إن الإسكندرية بها حالات تعد بمساحة 12 ألفا و500 فدان ، تم استرداد نحو 7 آلاف فدان، وجارى تقنين أوضاع 5 آلاف أخرى ، وقد استقبلت لجنة قبول طلبات التقنين نحو 3400 طلب تقنين.