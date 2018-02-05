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الإثنين، 05 فبراير 2018 09:13 م
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الإتحاد الأوروبى: جاء الوقت لاختيار بريطانيا مستقبل علاقاتها بالتكتل

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:13 م
الإتحاد الأوروبى: جاء الوقت لاختيار بريطانيا مستقبل علاقاتها بالتكتل الاتحاد الاوروبى


لندن (أ ش أ)
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أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى محادثات خروج بريطانيا (البريكست) أن الوقت قد جاء لتختار المملكة المتحدة مستقبل علاقاتها بالتكتل ، محذرا من وجود حواجز لا يمكن تجنبها فى تجارة البضائع والخدمات إذا غادرت بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركى.

وقال بارنييه - خلال زيارته إلى لندن حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الإثنين - " إننا بحاجة إلى وضوح مقترحات المملكة المتحدة حول مستقبل الشراكة بينهما ، الشيء الوحيد الذى أستطيع أن أقوله إنه بدون الاتحاد الجمركى وخارج السوق الموحدة، فإن الحواجز على تجارة البضائع والخدمات لن يمكن تجنبها".

جاءت تصريحات بارنييه خلال زيارته إلى لندن اليوم وعقب حدوث خلاف داخل حزب المحافظين الذى تتزعمه تريزا ماى حول ما إذا كان على بريطانيا أن بالبقاء داخل الاتحاد الجمركى الأوروبى بعد عام 2019.


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