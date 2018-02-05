"الأمن الاقتصادى" بالداخلية يضبط أكثر من 10 آلاف قضية متنوعة





كتب أحمد الجعفرى

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية والذي يضم، مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة ، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عددا من الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية

وقد أسفرت هذه الجهود ، خلال 24 ساعة ، عن ضبط 10 آلاف و600 قضية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل مخالفة على حده والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .