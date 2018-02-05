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الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
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الأمم المتحدة: الاستيطان بالضفة الغربية والقدس مخالف للقانون الدولى

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:01 م
الأمم المتحدة: الاستيطان بالضفة الغربية والقدس مخالف للقانون الدولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس


أ ف ب
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 حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الاثنين، من الوصول إلى واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة فى الشرق الأوسط بدلا من حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، الذى تطالب به الأسرة الدولية حتى الآن.

وصرح جوتيريس خلال اجتماع حول حقوق الفلسطينيين فى الأمم المتحدة أن "التوجهات السلبية على الأرض يمكن أن تؤدى إلى واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة، لا يتوافق مع تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة التاريخية والديموقراطية للإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع إن "الاستيطان المستمر فى الضفة الغربية بما فى ذلك فى القدس الشرقية مخالف لقرارات الامم المتحدة وللقانون الدولي"، مضيفا أنه "عائق كبير أمام السلام ويجب أن ينتهى بالعودة الى الوراء".

 


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