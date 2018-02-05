video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض مع ارتفاع عوائد السندات

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:43 م
الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض مع ارتفاع عوائد السندات مؤشر داو جونز


(رويترز)
إضافة تعليق

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الاثنين مع استمرار موجة بيع يغذيها صعود عوائد السندات ودلائل على تسارع التضخم مما يثير المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

 

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 282.86 نقطة بما يعادل 1.11 بالمئة إلى 25238.10 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 26.05 نقطة أو 0.94 % إلى 2736.08 نقطة.

 

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 74.99 نقطة أو 1.04  %إلى 7165.96 نقطة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة ومؤشر داو جونز يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

تراجع المؤشرات الامريكية

تراجع الاسهم الامريكية

البورصة



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة