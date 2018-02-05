الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض مع ارتفاع عوائد السندات

الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض مع ارتفاع عوائد السنداتالإثنين، 05 فبراير 2018 06:43 م
مؤشر داو جونز
(رويترز)
إضافة تعليق
فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الاثنين مع استمرار موجة بيع يغذيها صعود عوائد السندات ودلائل على تسارع التضخم مما يثير المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة بسرعة أكبر.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 282.86 نقطة بما يعادل 1.11 بالمئة إلى 25238.10 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 26.05 نقطة أو 0.94 % إلى 2736.08 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 74.99 نقطة أو 1.04 %إلى 7165.96 نقطة.
إضافة تعليق
صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين
الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة