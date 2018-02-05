الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض مع ارتفاع عوائد السندات





(رويترز)

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الاثنين مع استمرار موجة بيع يغذيها صعود عوائد السندات ودلائل على تسارع التضخم مما يثير المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 282.86 نقطة بما يعادل 1.11 بالمئة إلى 25238.10 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 26.05 نقطة أو 0.94 % إلى 2736.08 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 74.99 نقطة أو 1.04 %إلى 7165.96 نقطة.