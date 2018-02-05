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الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
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اكتشاف بؤر جديدة لإصابات بمرض سوسة النخيل الحمراء بالخارجة

الإثنين، 05 فبراير 2018 05:50 م
اكتشاف بؤر جديدة لإصابات بمرض سوسة النخيل الحمراء بالخارجة سوس النخيل - أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن اكتشاف بؤر جديدة لحالات إصابة بمرض سوسة النخيل الحمراء فى منطقتين أثناء تنفيذ أعمال المسح تحت إشراف الدكتورمجد المرسي  مدير عام القطاع الزراعي بالمحافظة وبرئاسة المهندس عبدالمنعم احمد اسماعيل مدير ادارة المكافحة حيث تم اكتشاف 4 حالات غصابة بمنطقة القلعة وشرق البلد بالخارجة وقام على الفور فريق المكافحة بعمل ااجراءات العلاجية للحالات المصابة بإجمالى 4 اشجار نخيل .

وفى سياق متصل، تستعد مديرية الزراعة بالوادى الجديد لتنفيذ عدة دورات تدريبية فى مجال استخلاص وتلقيح النخيل بمركزى الخارجة والداخلة، والتى تستهدف تدريب 50 شابا من خريجى الدبلومات وكليات الزراعة والتى يتم فيها منح شهادات خبرة للمتدربين على اعمال مكافحة ىفات النخيل .

 


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