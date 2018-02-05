اضبط مخالفة.. هبوط أرضية ملعب كفر قرانشو بالغربية بعد تسليمه بـ3 شهور‎

الغربية – أحمد زيادة

يعانى مركز شباب كفر قرانشو مركز بسيون من هبوط فى أرضية الملعب بالإضافة إلى عيوب أخرى وكذلك بعد تسليمه كمبنى كامل لمدير المركز فى 27 /11/2017 مما أدى إلى اتجاه الشباب إلى ترك النشاط الرياضى واللجوء إلى المقاهى والانحراف، إضافة لوجود 3 شباب من أبناء القرية أصيبوا برباط صليبى نتيجة سوء أرضية الملعب.

أكد مدير الشباب والرياضة ببسيون فتحى الحشاش، أنه تم عمل مذكرة لوكيل الوزارة وتم تشكيل لجنة هندسية من الإدارة الهندسية لمعاينة الملعب، وتم إعداد تقرير أكد على ضرورة قيام الشركة بعمل صيانة للملعب فى أواخر شهر ديسمبر 2017 وحتى الآن لم يتم عمل صيانة وحتى تاريخه.

ومن جانبه أكد على الراعى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" للأسف تم عمل ملعب كفر قرانشو على مساحة أرض كانت فى الأساس مقلب قمامة والهبوط الأرضى جاء بعد تسليم الملعب والعيوب لم تظهر إلا بعد تنجيل الملعب ونحن من جانبا خاطبنا الشركة المختصة بعمل الصيانة اللازمة وسيتم علاج أى عيوب فى الفترة القادمة وستكون الصيانة خلال الشهر الحالى.