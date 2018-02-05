استقالة 3 قيادات بـحزب غد كفر الشيخ معلنين دعمهم للسيسي بانتخابات الرئاسة





كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الجمعية العمومية لحزب الغد بمدينة كفر الشيخ، اجتماعاً طارئاً، لبحث الموقف النهائى بشأن دعم مرشحهم فى انتخابات رئاسة الجهورية، التى ستجرى في مارس المقبل.

وأسفر الاجتماع عن استقالة كل من رضا السعيد، أمين الإعلام، ومنير سالم التلاوى، أمين التنظيم المحافظة، ومحمد فكرى، أمين بندر ومركز كفر الشيخ، ورباب كساب، أمينة المرأة بالمحافظة، وعدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد رضا السعيد أمين الإعلام المستقيل، لـ "اليوم السابع"، أنه تقدم باستقالته للواء عبداللطيف الفحل، أمين عام الحزب بالمحافظة، وكذلك عدد من قيادات الحزب وأعضاء الجمعية العمومية، معلنين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.