اخبار الاقتصاد المصري اليوم الاثنين 5 – 2 – 2018





كتب عبد الحليم سالم

شهد الاقتصاد المصرى عدد من الأخبار الهامة على مدار اليوم الاثنين 5-2-2018، منها قرارات لوزير المالية عمرو الجارحى وورشة عمل للدكتورة هالة السعيد .

هالة السعيد: الحوكمة وتطوير الجهاز الإدارى هما العمود الفقرى للتقدم المؤسسى

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة تدريبية للمجموعة الأولى من متخصصى الموارد البشرية بالوزارات والهيئات، وذلك فى إطار برنامج الوزارة للإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى والسعى الحثيث لتعزيز كفاءة وقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

حضر الورشة 25 شخصًا ممثلين عن عشر وزارات وهيئات، وذلك فى ورشة مغلقة تمتد فى الفترة ما بين الرابع إلى الثامن من فبراير.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن: "الوزارة تسعى لعقد مزيد من الدورات التدريبية التى تهدف إلى الارتقاء بكفاءة الموظفين بالدولة، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى، للنهوض بالجهاز الإدارى".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى دعم الحكومة للوزارة فى تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسى والتطوير عبر تسهيل إصدار الإجراءات والتشريعات اللازمة لتنفيذ البرنامج مما يعمل على مكافحة الفساد الإدارى.

وأكدت أن الورشة تهدف إلى تدريب المختصين عن الموارد البشرية على كيفية إدارة الوحدات المستحدثة بكافة الوزارات والهيئات.

زيادة تعويضات حوداث المترو والقطارات لـ30 ألف جنيه

وقعت هيئة الرقابة المالية وهيئة السكك الحديدية اليوم الاثنين، برتوكول لزيادة قيمة تعويض على حوادث المترو الأنفاق والقطارات لتصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بزيادة نسبتها 50%، بحضور رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عام 2018 هو عام التأمين وإنهم يسعون لزيادة التأمين الإجبارى فى القطاع، وقاموا مؤخرا بتوقيع برتوكول لزيادة التأمين الإجبارى على طلاب الجامعات والمدراس والتأمين على أصول الدولة.

4.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة للسلع التموينية والسكك الحديد والتأمين الصحى

اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية عددا من الاتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليار و400 مليون جنيه عن شهر يناير2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية وللهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

تضمنت الإتاحات بحسب بيان اليوم، مبلغ 3 مليار و850 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يناير 2018، وجدير بالذكر انه قد تم اصدار ضمانات بمبلغ 207.5مليون دولار لشراء 950الف طن قمح مستورد.

كما أعلنت الوزارة، إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى عن شهر يناير2018 كدعم لكل، من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر يناير 2018، بالإضافة الى اتاحة مبلغ 50 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مرتبات العاملين فى مؤسسات الصحفية.

بالإضافة الى إتاحة مبلغ 98.5مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة فى رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يناير 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن شهر يناير 2018 لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 73.1 مليون جنيه منهم 68.2 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر ديسمبر 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 4.9 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر ديسمبر 2017.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الرى الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الرى للأشغال العامة، الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للرى والصرف عن شهر يناير 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر يناير2018

وزير البترول يستقبل رئيس كويت انرجى لبحث برامج عمل الشركة فى مصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور آبى بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة كويت انرجى والمهندس منصور بو خمسين الرئيس التنفيذى والمهندس كامل الصاوى رئيس الشركة فى مصر بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز .

وخلال اللقاء تم استعراض برامج عمل الشركة فى مناطق امتيازها، كما تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وزيادة أنشطتها .

وأوضح وزير البترول أن شركة كويت انرجى من الشركات الناجحة التى تعمل فى مصر فى مجال البحث عن البترول وإنتاجه، وحققت نتائج أعمال متميزة فى مناطق امتيازها، مشيراً إلى المشاركة الإيجابية لهيئة البترول المصرية مع شركة كويت انرجى لتنمية حقلى فيحاء وسيبا فى العراق وهما نموذج ناجح للتعاون المثمر المشترك خارج مصر .

من جانبه هنأ رئيس شركة كويت انرجى المهندس طارق الملا بافتتاح مشروع حقل ظهر العملاق ، مشيداً بدوره الهام لانجاز المشروع فى وقت قياسى وكان مثار اهتمام جميع دول العالم، كما أشاد بالشركات المصرية المنفذة للمشروع ، وأكد على تطلع شركة كويت انرجى إلى تحقيق المزيد من النجاحات فى مناطق امتيازها فى مصر والمشاركة فى المزايدات العالمية التى سيطرحها قطاع البترول للبحث عن البترول والغاز، خاصة وأن خريطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر تغيرت فى ضوء النتائج المتميزة التى تحققت فى هذه المجالات سواء فى المياه العميقة أو المناطق البرية.