احتجاز 3 حالات مصابة بالالتهاب السحائى بينهما طفلين بالمحلة





الغربية عادل ضرة

احتجزت مستشفى حميات المحلة حالتين مصابتين بالالتهاب السحائى، أحدهما لطفل يبلغ من العمر 7 اشهر والثانى لشخص يبلغ من العمر 27 سنة مصاب بالتهاب سحائى بالمخ .

حيث استقبلت المستشفى حالة الطفل محمد السيد 7 اشهر من قرية محلة حسن بمركز المحلة ورضا منير عبد العزيز سلام 27 سنة من قرية محلة زياد بمركز سمنود تم وضع الحالتين بغرف العزل وأخذ عينات دم ومسحات وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان مدى ايجابية الحالة من عدمة واخذ عينات من المخالطين وأفراد أسرهما لبيان عما اذا كانت هناك حالات إصابة أخرى من عدمه.

بينما استقبلت مستشفى المحلة العام حالة ثالثة لطفلة تبلغ من العمر 3 أشهر تدعى سما احمد شكر عبد الله من قرية المعتمدية مركز المحلة تم اتخاذ الإجراءات العلاجية وإخطار الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالحالات الثلاث.