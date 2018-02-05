إغلاق مراكز التصويت فى الانتخابات العامة بكوستاريكا





وكالات

أغلقت مكاتب التصويت فى الانتخابات العامة فى كوستاريكا بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا بكوستاريكا أن مكاتب التصويت أغلقت أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى، وذلك بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، ونائبين للرئيس، و57 عضوا بالبرلمان.

وذكرت المحكمة أن 6.542 مكتبًا للتصويت فتحت أبوابها منذ الساعة السادسة صباحًا أمام نحو 3ر3 مليون ناخب للمشاركة فى هذا الاستحقاق، فضلًا عن 70 مركز اقتراع بالخارج فى 52 قنصلية لكوستاريكا فى 42 دولة.

ومن المنتظر أن تشرع الهيئة الانتخابية فى الإعلان عن النتائج الجزئية الأولية لهذا الاقتراع، الذى يشرف عليه 99 مراقبًا دوليًا، بعد ساعتين على إغلاق مكاتب التصويت.