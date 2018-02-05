إطلاق أسماء 10 من شهداء الجيش والشرطة على مدارس وشوارع بالقاهرة





كتب سيد الخلفاوى

وافق المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة إطلاق أسماء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والمحاور والشوارع الجديدة، عرفاناَ وتقديراَ من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية فى سبيل الوطن وتخليداً لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسميات بالمحافظة برئاسة المحافظ، وحضور اللواء هانى شنيشن مدير مديرية الاسكان و ممثلى وزارتى الداخلية الدفاع والعميد محسن صلاح، السكرتير العام المساعد وممثلو هيئة البريد والتربية والتعليم والأبنية التعليمية وعدد من قيادات المحافظة .

وأقرت اللجنة إطلاق اسم الشهيد البطل محمد أحمد غنيم، على مدرسة الزيتون الإعدادية بنات بحى الزيتون ، واسم الشهيد البطل عماد أمير رشدى على مدرسة القطامية بنين بالقاهرة الجديدة ، واسم الشهيد البطل على أحمد شوقى على مدرسة المعادى الثانوية بنات بحى المعادى، كما وافقت اللجنة على مقترح إطلاق اسم الشهيد البطل عادل مصطفى عبد الرحمن على مدرسة جزيرة دار السلام الابتدائية ، والشهيد البطل شادى علاء العاصى على مدرسة حدائق القبة القومية بحدائق القبة ، واسم الشهيد البطل اسلام محمد على مشهور على مدرسة المقطم الرسمية لغات بحى المقطم .

ووجه المحافظ علي ضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل اسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون قدوة لطلاب المدرسة علي ان يسبق اسم الشهيد لقب "البطل "، مطالباَ باقامة احتفال بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد للتذكرة بما قام به في سبيل وطنه وأن تكرم ذكراه وتعرف سيرته الذاتية وبطولته بكل مدرسة فى اول حصة بالعام الدراسى .

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على إطلاق مجموعة من أسماء شهداء الوطن على عدد من الشوارع وجاءت كالآتى :

إطلاق اسم الشهيد البطل هشام الدين عزب على شارع المنتزه المتفرع من ميدان هليوبوليس بحى النزهة، واسم الشهيد البطل زياد محمد جاد على شارع شباب المهندسين من شارع النصر بحى شرق مدينة نصر ، وتم اطلاق اسم الشهيد البطل ايمن حاتم عبد الرحيم على شارع جبارس بمصر الجديدة، واسم الشهيد البطل محمد عاشور على سعد على شارع خليل عويس متفرع من شارع عمرو بن العاص بمصر القديمة ، كما تم الموافقة على مقترح اطلاق اسم الدكتورة توحيد عبد الرحمن على شارع الحمام بحى مصر الجديدة كأول طبيبة مصرية وظفت بالحكومة المصرية سنة 1932 ( كبيرة طبيبات وزارة المعارف ) .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستقيم احتفالية لتكريم أسر الشهداء وتسليمهم لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس التى تحمل أسماء أبنائهم.