إصابة 7 عسكريين لبنانيين فى إطلاق نار من أحد المطلوبين خلال مداهمة بطرابلس





(أ ش أ)

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن 7 عسكريين أصيبوا بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة نتيجة إطلاق أحد المطلوبين النار والقنابل عليهم خلال مداهمة فى باب التبانة بطرابلس.

وأضافت الوكالة أن الجيش استقدم تعزيزات إلى مكان محاصرة المطلوب فى شارع الحموى وأنه سمعت بين الحين والآخر طلقات نارية متفرقة وأن العسكريين تعاملوا مع الأمر بدقة نظرا لاكتظاظ المكان بالسكان.