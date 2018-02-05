إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وجرار زراعى بقنا





قنا – هند المغربى

أصيب منذ قليل 7 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى على الطريق الزراعى أمام نجع الجامع قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى بطريق قنا نجع حمادى الزراعى على الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، حيث أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جار نقلهم لمستشفى قنا الجامعى تم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الحادث ورفع آثاره وتسيير حركة المرور.