إصابة 6 شرطيين فى انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

نقل المصابين
المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب 6 أفراد شرطة بينهم ضابط، فى انقلاب سيارة نظم تابعة لـ"كول أمنى" تابع لمركز شرطة سمالوط على الطريق الدائرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الراعى الصالح.
تلقى اللواء ممدوح بعد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بانقلاب سيارة ضابط نظام، على الطريق الدائرى، مما أسفرعن إصابة الضابط، و 5 من أفراد الشرطة.
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