إصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة تابعة لقوات أمن دمياط





دمياط معتز الشربينى

أصيب اليوم الإثنين، 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة (لورى) تابعة لقوات أمن دمياط بناحية كفر البطيخ، وذلك أثناء توزيع التعيينات على الخدمات الأمنية.

تلقى اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط بلاغا يفيد انقلاب سيارة التعيينات وإصابة 3 أشخاص، حيث لم يتمكن السائق من السيطرة على عجلة القيادة مما أدى لجنوح السيارة فى إحدى الترع بكفر البطيخ بالقرب من الطريق المؤدى لمدخل دمياط الجديدة .



وأفاد مصدر طبى، أنه تم نقل المصابين لمستشفى طوارىء كفر سعد لتلقى العلاج اللازم، مؤكدا استقرار حالة المصابين.

انتقل لموقع الحادث الرائد لؤى عز الدين، رئيس مباحث كفر البطيخ، وتم إجراء معاينة الموقع تمهيدا لتحرير المحضر اللازم بعد ورود التقرير الفنى بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.