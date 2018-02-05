إزالة 207 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل

إزالة 207 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيلالإثنين، 05 فبراير 2018 03:25 م
أراضى الدولة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 207 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.
جاء ذلك خلال الحملات التى شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف فى سوهاج، المنيا، المنوفية، كفر الشيخ.
كان وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفّار قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة الدولة.
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