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إحالة 70 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:46 ص
إحالة 70 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل جانب جولة رئيس المدينة


الغربية عادل ضرة
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قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إحالة 70 طبيبا وممرضا وأداريا للتحقيق بعد قيامة باكتشاف تغيبهم عن العمل مساء اليوم حيث قام بجولة ليلية بالمستشفى رافقة خلالها جمال دويدار نائب رئيس المركز والمحاسب لبيب جنيدى السكرتير العام المركز حيث تفقد قسم الاستقبال وقسم الغسيل الكلوى وأثناء الجولة تبين غياب 44 طبيب و12 ممرض وممرضة و14 ادارى من العاملين بالمستشفى، فقرر على الفور إحالتهم للتحقيق وإبلاغ مدير الإدارة الصحية بكفر الزيات والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة

كما قام رئيس المدينة  بتفقد أعمال ترميم الرصف الذى يتم ليلا بنفق الجزيرة.

كان رئيس المركز قد تلقى العديد من الشكاوى بسوء أعمال الرصف وسوء الإسفلت بالنفق مما دفع رئيس المركز بالتوجة إلى النفق لمتابعة أعمال الرصف على الطبيعة.


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