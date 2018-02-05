إحالة 3 موجهين و 15 معلما للتحقيق لتدنى نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد

إحالة 3 موجهين و 15 معلما للتحقيق لتدنى نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيدالإثنين، 05 فبراير 2018 02:14 ص
الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم
بورسعيد - محمد عزام
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أحال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من المدارس الإعدادية بادارات شمال و جنوب و بحر البقر للتحقيق بسبب تدنى نتائج الشهادة الإعدادية بها .
وذكرت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها منذ قليل، أن قرار الإحالة جاء بعد تقييم الأداء و تحليل المستوى والمحاسبة تحقيقا لمبدأ الثواب و العقاب .
كما أحال "باهى"، 3 موجهين و 15 معلم لغة إنجليزية للتحقيق لتدنى نسب النجاح بمدارس القناة وأحمد شوقى وحافظ ابراهيم الإعدادية بنين .
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