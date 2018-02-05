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إحالة 3 موجهين و 15 معلما للتحقيق لتدنى نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:14 ص
إحالة 3 موجهين و 15 معلما للتحقيق لتدنى نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم


بورسعيد - محمد عزام
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أحال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من المدارس الإعدادية بادارات شمال و جنوب و بحر البقر للتحقيق بسبب تدنى نتائج الشهادة الإعدادية بها .
 
وذكرت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها منذ قليل، أن قرار الإحالة جاء بعد تقييم الأداء و تحليل المستوى والمحاسبة تحقيقا لمبدأ الثواب و العقاب .
 
كما أحال "باهى"،  3 موجهين و 15 معلم لغة إنجليزية للتحقيق لتدنى نسب النجاح بمدارس القناة وأحمد شوقى وحافظ ابراهيم الإعدادية بنين .
 
 
 

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