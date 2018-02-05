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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:04 م
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إحالة أوراق 5 متهمين للمفتى لاتهامهم بقتل اثنين والشروع فى قتل 4 ضباط بسوهاج

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:20 م
إحالة أوراق 5 متهمين للمفتى لاتهامهم بقتل اثنين والشروع فى قتل 4 ضباط بسوهاج محكمة جنايات سوهاج


سوهاج - عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، إحالة أوراق المتهمين "أيمن.م.ح" عامل و"فهد.ف" و"محمد.ح" و"بسام.ك" و"محمد.م" إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم لاتهامه بقتل خفير نظامى وآخر تصادف مروره فى الشارع والشروع فى قتل 4 ضباط شرطة ما أسفر عن إصابة رئيس مباحث مركز ساقلتة.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة عندما خرجت حملة أمنية برئاسة أحمد أبو بكر رئيس مباحث ساقلتة والنقيب أحمد أبو سديرة معاون مباحث مركز ساقلتة والملازم أول محمود حسن والملازم أول أمجد خالد للقبض على المتهمين لصدور أحكام قضائية ضدهم، وما إن شاهد المتهمون سيارة الشرطة قاموا بإطلاق النار على الضباط من أسلحة آلية، ما أسفر عن مصرع خفير نظامى من قوة الشرطة يدعى عونى عزيز وشخص آخر يدعى على عبد الحميد تصادف مروره فى الشارع، وإصابة رئيس المباحث بطلقة نارية وفروا هاربين.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها السابق.

 


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