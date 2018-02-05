video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أنور قرقاش مهاجما قطر: خطة المرتبك لتدويل الحرمين ستفشل وسيبقى معزولا

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:15 م
أنور قرقاش مهاجما قطر: خطة المرتبك لتدويل الحرمين ستفشل وسيبقى معزولا أنور قرقاش


كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

هاجم الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشئون الخارجية، تنظيم الحمدين القطرى، بسبب ارتباكه نحو تدويل الحرمين، مؤكدا أنه سيفشل كما فشلت محاولاته السابقة.

 

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقا، تعودنا منه السقوط والسقطات، وعرفنا عنه التآمر والأذى، وسيبقى معزولا منبوذا ولن تجلب هرولته له الأمان".

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

كما حذر سعود القحطانى، المستشار بالديوان الملكى السعودى، السلطة القطرية من الترويج لما تسميه بتدويل الحرمين، مؤكداً أن عواقب ذلك ستكون وخيمة.

               

وكتب القحطاني عبر حسابه على تويتر: "خلايا عزمى وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين، نصيحتي الشخصية كمواطن خليجى لخيال المآته تراها إشارة من الكبار، وما يحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق و200 جيب ما توقف إلا بالوجبة ويعلقونك مع رجولك، ماهو نافعك عزمى ولا غيره".

سعود القحطانى
سعود القحطانى

 

وأضاف القحطانى: "لأنهم لا يواجهون ولا يعيشون إلا بالمؤامرات والخساسة والكذب والانحطاط، يقومون بإنشاء المنظمات الوهمية في الدول البعيدة وإعلام الظل ويدعون لتدويل الحرمين للإيهام بأن ليس لهم علاقة، سبق تحذيرهم صراحة وعلى لسان وزير الخارجية أن هذا إعلان حرب، لا تختبروا صبر الكبار أيها الأقزام".

القحطانى
القحطانى

 

وكان النظام القطرى والأبواق الإعلامية الموالية ليه، تحاول بث دعاية مشوهة، حول ما يسمى بتدويل الحرمين الشريفين، التى اعتبرتها المملكة العربية السعودية إعلانا للحرب عليها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية البحرين لتنظيم الحمدين: كلما سقطت لكم مؤامرة عدتم لتدويل الحرمين

انور قرقاش

تنظيم الحمدين

قطر

تدويل الحرمين



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة