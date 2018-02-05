أنور قرقاش مهاجما قطر: خطة المرتبك لتدويل الحرمين ستفشل وسيبقى معزولا





كتب محمد تهامى زكى

هاجم الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشئون الخارجية، تنظيم الحمدين القطرى، بسبب ارتباكه نحو تدويل الحرمين، مؤكدا أنه سيفشل كما فشلت محاولاته السابقة.

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقا، تعودنا منه السقوط والسقطات، وعرفنا عنه التآمر والأذى، وسيبقى معزولا منبوذا ولن تجلب هرولته له الأمان".



أنور قرقاش

كما حذر سعود القحطانى، المستشار بالديوان الملكى السعودى، السلطة القطرية من الترويج لما تسميه بتدويل الحرمين، مؤكداً أن عواقب ذلك ستكون وخيمة.

وكتب القحطاني عبر حسابه على تويتر: "خلايا عزمى وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين، نصيحتي الشخصية كمواطن خليجى لخيال المآته تراها إشارة من الكبار، وما يحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق و200 جيب ما توقف إلا بالوجبة ويعلقونك مع رجولك، ماهو نافعك عزمى ولا غيره".



سعود القحطانى

وأضاف القحطانى: "لأنهم لا يواجهون ولا يعيشون إلا بالمؤامرات والخساسة والكذب والانحطاط، يقومون بإنشاء المنظمات الوهمية في الدول البعيدة وإعلام الظل ويدعون لتدويل الحرمين للإيهام بأن ليس لهم علاقة، سبق تحذيرهم صراحة وعلى لسان وزير الخارجية أن هذا إعلان حرب، لا تختبروا صبر الكبار أيها الأقزام".



القحطانى

وكان النظام القطرى والأبواق الإعلامية الموالية ليه، تحاول بث دعاية مشوهة، حول ما يسمى بتدويل الحرمين الشريفين، التى اعتبرتها المملكة العربية السعودية إعلانا للحرب عليها.