أمن مطار القاهرة يلقى القبض على 31 هاربا من تنفيذ 44 حكمًا قضائيًا

أمن مطار القاهرة يلقى القبض على 31 هاربا من تنفيذ 44 حكمًا قضائيًاالإثنين، 05 فبراير 2018 02:44 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى القبض على 31 هاربا من تنفيذ 44 حكمًا قضائيا أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 31 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
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