أسعار النفط اليوم الاثنين 5-2-2018 برنت يسجل 67.83 دولار للبرميل





كتب: أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط العالمية هبوطها اليوم الاثنين 5-2-2018، حيث هبط خام القياس العالمى مزيج برنت مسجلا نحو 67.83 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكى الوسيط ليسجل نحو 64.79 دولار.

ويتواصل انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضى بسبب ارتفاع الدولار مع تراجع خام برنت القياسى إلى أدنى مستوى له منذ نحو شهر، وتراجعت الأسواق الأخرى بعد أن شعر المستثمرون بتخوف بسبب تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة يوم الجمعة والذى أظهر تزايد الأجور بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثمانية أعوام ونصف مما أجج توقعات بحدوث تضخم، وأدى هذا إلى ارتفاع الدولار وهو ما يسبب ضغطا على النفط بسبب تسعيره بالدولار.

تواصل اتفاق خفض الإنتاج



وتتواصل خلال العام الجارى اتفاق خفض إنتاج النفط بين "أوبك" ومنتجين آخرين للسنة الثانية، وهو الاتفاق الذى تم التوصل إليه أواخر نوفمبر2016 ، وحتى الآن يلتزم المشاركون بالحد من الإنتاج حتى نهاية العام الجارى.

وكانت روسيا والسعودية و22 دولة مشاركة أخرى بدأت فى الاتفاق على خفض الإنتاج بهدف تحقيق الاستقرار فى العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسى للنفط الخام فى الأسواق، والذى تجاوز بداية العام الماضى معدل متوسط خمس سنوات، وبلغ 380 مليون برميل.

وعلى مدار عام 2017 تقريبا، نجح مصدرو النفط بشكل عام فى الوفاء بالتزاماتهم الكامل بالحصص، حيث تجاوز المستوى الإجمالى للوفاء بالالتزامات 100%. وبحلول ديسمبر الماضى ، قالت "أوبك" إن المخزونات الفائضة فى أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.

120 مليون برميل حجم استهلاك النفط فى 2025



وكان وزير النفط السعودى خالد الفالح قد توقع فى منتدى دافوس أن يقفز حجم الاستهلاك العالمى للنفط من مستوياته الحالية حوالى 94 مليون برميل يومياً، إلى 120 مليون برميل يومياً خلال العام 2025.