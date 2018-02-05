أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الأسهم





رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين ولقيت دعما من هبوط أسعار الأسهم على الرغم من احتمال أن تعزز بيانات الوظائف الأمريكية فرص رفع أكبر لأسعار الفائدة العام الجاري.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1334.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 1.2 فى المئة يوم الجمعة ليسجل أكبر هبوط يومى منذ السابع من ديسمبر 2017.

وسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة أسبوعية فى الأسبوع المنتهى فى الثامن من ديسمبر 2017 ، واستقر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1337 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.72 دولار للأوقية. وفى وقت سابق لامس المعدن أقل مستوى فيما يزيد عن شهر والذى سجله يوم الجمعة عند 16.54 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 3.7 بالمئة يوم الجمعة ليمنى المعدن الأصفر بأكبر خسارة يومية منذ 15 ديسمبر 2016. وكان المعدن خسر 4.6 بالمئة الأسبوع الماضى مسجلا أسوأ أداء أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى السابع من يوليو 2017.

وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 987.95 دولار بعدما لامس أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين يوم الجمعة عند 982 دولارا للأوقية. ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة الى 1032.24 دولار للأوقية.