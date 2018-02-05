video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الأسهم

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:13 م
أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الأسهم الذهب - صورة ارشيفية


رويترز
إضافة تعليق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين ولقيت دعما من هبوط أسعار الأسهم على الرغم من احتمال أن تعزز بيانات الوظائف الأمريكية فرص رفع أكبر لأسعار الفائدة العام الجاري.

 

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1334.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 1.2 فى المئة يوم الجمعة ليسجل أكبر هبوط يومى منذ السابع من ديسمبر 2017.

 

وسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة أسبوعية فى الأسبوع المنتهى فى الثامن من ديسمبر  2017 ، واستقر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1337 دولارا للأوقية.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.72 دولار للأوقية. وفى وقت سابق لامس المعدن أقل مستوى فيما يزيد عن شهر والذى سجله يوم الجمعة عند 16.54 دولار للأوقية.

 

ونزلت الفضة 3.7 بالمئة يوم الجمعة ليمنى المعدن الأصفر بأكبر خسارة يومية منذ 15 ديسمبر 2016. وكان المعدن خسر 4.6 بالمئة الأسبوع الماضى مسجلا أسوأ أداء أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى السابع من يوليو 2017.

 

وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 987.95 دولار بعدما لامس أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين يوم الجمعة عند 982 دولارا للأوقية. ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة الى 1032.24 دولار للأوقية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الأحد 4–2–2018 وعيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام

الدولار

الذهب

الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة