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أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-2-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 654 جنيها للجرام

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:28 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-2-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 654 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية


كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين  5-2-2018 بقيمة جنيه واحد لكل عيار فى سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمى للأوقية  بقيمة اقتربت من 4 دولارات فى التعاملات الفورية.

 

 

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى ويتم تحديد أسعار الأعيرة الأخرى، بناءًا عليه، 654 جنيها فى تعاملات اليوم حتى صياغة التقرير.


 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

 

عيار 18 :560 جنيه

عيار 21 : 654 جنيه

عيار 24 : 747 جنيه

الجنيه الذهب : 5232 جنيه

الأوقية : 1335 دولار

 

اسعار الذهب
 

سعر الذهب اليوم خدمة يقدمها اليوم السابع للقراء، وتشتمل على تحديث فورى لأسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى، لكافة الأعيرة، وكذلك ما تشهده الأسعار العالمة للذهب من تغيرات تؤثر بصورة مباشرة على أسعار المعدن النفيس فى مصر.

 

سعر الذهب فى مصر
 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

 

 

 


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